Еще один случай коронавируса обнаружили в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В области обнаружили еще одного больного коронавирусной инфекцией. Это житель Кривого Рога. Человек находится под пристальным наблюдением медиков и получает симптоматическое лечение. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОГА.
"Лабораторные исследования показали - еще один житель области заболел COVID-19. Состояние пациента стабильное, он чувствует себя хорошо. Наша задача сейчас сдерживать массовое распространение болезни в регионе. Для этого введены строгие карантинные меры. До 24 апреля продлится режим чрезвычайной ситуации", - отметил председатель ОГА.
Сейчас обнаруживают всех, с кем мог контактировать больной, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.
"Мобилизовали все силы на борьбу с Коронавирусной инфекцией. Обеспечиваем больницы необходимым оборудованием, материалами, средствами индивидуальной защиты. Сейчас дополнительно закупаем 73 аппараты искусственной вентиляции легких. Есть достаточное сегодня количество тест-систем для выявления вируса", - отметил Бондаренко.
Госпитальные базы определили в Днепровской городской больнице № 21 и Криворожской инфекционной больнице. В целом они - на 430 коек и первые принимают пациентов с коронавируса.
Коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем. Уберечься поможет самоизоляция и добросовестное соблюдение правил личной гигиены. Врачи в очередной раз советуют украинцам тщательно мыть руки с мылом, стараться не трогать лицо, соблюдать дистанцию с другими людьми в полтора метра. А еще - придерживаться масочного режима.
Сейчас в Днепропетровской области - три случая COVID-19.
Напомним, в Украине зафиксировано 113 случаев COVID-19.