Еще один случай коронавируса обнаружили в Днепропетровской области

КИЕВ. 25 марта. УНН. В области обнаружили еще одного больного коронавирусной инфекцией. Это житель Кривого Рога. Человек находится под пристальным наблюдением медиков и получает симптоматическое лечение. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОГА.