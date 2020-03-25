Ще один випадок коронавірусу виявили на Дніпропетровщині

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КИЇВ. 25 березня. УНН. В області виявили ще одного хворого на коронавірусну інфекцію. Це мешканець Кривого Рогу. Людина знаходиться під пильним наглядом медиків та отримує симптоматичне лікування. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ОДА.

“Лабораторні дослідження показали — ще один житель області захворів на COVID-19. Стан пацієнта стабільний, він почувається добре. Наше завдання зараз стримувати масове поширення недуги у регіоні. Для цього введені суворі карантинні заходи. До 24 квітня триватиме режим надзвичайної ситуації”, - зазначив голова ОДА.

Наразі виявляють усіх, з ким міг контактувати хворий, аби обстежити цих людей та забезпечити їхню ізоляцію.

“Мобілізували всі сили на боротьбу з коронавірусною інфекцією. Забезпечуємо лікарні необхідним обладнанням, матеріалами, засобами індивідуального захисту. Зараз додатково закуповуємо 73 апарати штучної вентиляції легень. Маємо достатню на сьогодні кількість тест-систем для виявлення вірусу”, - зазначив Бондаренко.

Госпітальні бази визначили у Дніпровській міській лікарні № 21 та Криворізькій інфекційній лікарні. Загалом вони — на 430 ліжок і найперші приймають пацієнтів з коронавірусом.

Коронавірусна інфекція передається повітряно-крапельним шляхом. Вберегтися допоможе самоізоляція та сумлінне дотримання правил особистої гігієни. Лікарі вкотре радять українцям ретельно мити руки з милом, намагатися не торкатися обличчя, дотримуватися дистанції з іншими людьми у півтора метри. А ще — дотримуватися маскового режиму.

Нині на Дніпропетровщині — три випадки COVID-19.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 113 випадків COVID-19.

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