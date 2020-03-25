Ще один випадок коронавірусу виявили на Дніпропетровщині

КИЇВ. 25 березня. УНН. В області виявили ще одного хворого на коронавірусну інфекцію. Це мешканець Кривого Рогу. Людина знаходиться під пильним наглядом медиків та отримує симптоматичне лікування. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ОДА.