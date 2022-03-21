Еще один украинский футболист погиб на фронте: известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Ушел в вечность 28-летний украинский футболист любительского клуба "Случ" Богдан Семенчук. Об этом информирует Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Цитата
"Наш защитник из Ровенской области ушел на фронт добровольцем и отдал свою жизнь в боях с российскими оккупантами под Киевом. Мы всегда будем помнить мужество и отвагу Богдана. А врагу - никогда не простим кровь украинцев!" - подчеркнул Семенчук.
Дополнение
Ранее под Киевом погиб экс-защитник львовских "Карпат" Виталий Сапило, а игрок ФК "Гостомель" Дмитрий Мартыненко вместе с мамой погиб в результате взрыва российской бомбы, которая попала в их дом.
Напомним
В 45-летнем возрасте: умер двукратный чемпион Украины по футболу.