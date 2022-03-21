Ще один український футболіст загинув на фронті: відомі деталі

Цитата

"Наш захисник з Рівненської області пішов на фронт добровольцем та віддав своє життя у боях з російськими окупантами під Києвом. Ми завжди пам’ятатимемо мужність та відвагу Богдана. А ворогу - ніколи не пробачимо кров українців!", - наголосив Семенчук.

Доповнення

Раніше під Києвом загинув екс-захисник львівських "Карпат" Віталій Сапило, а гравець ФК "Гостомель" Дмитро Мартиненко разом із мамою загинув унаслідок вибуху російської бомби, яка потрапила до їхнього дому.

Нагадаємо

У 45-річному віці: помер двократний чемпіон України з футболу.