Ще один український футболіст загинув на фронті: відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Пішов у вічність 28-річний український футболіст аматорського клубу "Случ" Богдан Семенчук. Про це інформує Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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"Наш захисник з Рівненської області пішов на фронт добровольцем та віддав своє життя у боях з російськими окупантами під Києвом. Ми завжди пам’ятатимемо мужність та відвагу Богдана. А ворогу - ніколи не пробачимо кров українців!", - наголосив Семенчук.
Доповнення
Раніше під Києвом загинув екс-захисник львівських "Карпат" Віталій Сапило, а гравець ФК "Гостомель" Дмитро Мартиненко разом із мамою загинув унаслідок вибуху російської бомби, яка потрапила до їхнього дому.
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