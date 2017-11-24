Еще один штат признал Голодомор геноцидом украинского народа

"Губернатор штата Висконсин Скотт Уокер подписал соответствующее прокламацию. Спасибо Соединенным Штатам за поддержку и восстановление исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола советской власти", - говорится в сообщении.

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Отметим, что Голодомор также признали геноцидом в Вашингтоне, Орегоне, Иллинойсе, Пенсильвании, Нью-Джерси и Нью-Йорке.

Напомним, посол Украины в США Валерий Чалый уверен, что пришло время для того, чтобы США официально признали Голодомор против украинского народа в 1932-33 годах геноцидом.