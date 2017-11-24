Еще один штат признал Голодомор геноцидом украинского народа
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Американский штат Висконсин признал Голодомор в 1932-1933 годах геноцидом украинский народ. Об этом на странице в Facebook написал Посольство Украины в США, передает УНН.
"Губернатор штата Висконсин Скотт Уокер подписал соответствующее прокламацию. Спасибо Соединенным Штатам за поддержку и восстановление исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола советской власти", - говорится в сообщении.
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Отметим, что Голодомор также признали геноцидом в Вашингтоне, Орегоне, Иллинойсе, Пенсильвании, Нью-Джерси и Нью-Йорке.
Напомним, посол Украины в США Валерий Чалый уверен, что пришло время для того, чтобы США официально признали Голодомор против украинского народа в 1932-33 годах геноцидом.