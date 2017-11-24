Еще один штат признал Голодомор геноцидом украинского народа

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 75855 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 65229 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 72612 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 80288 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117555 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115007 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143729 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107377 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108805 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113349 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Еще один штат признал Голодомор геноцидом украинского народа

Еще один штат признал Голодомор геноцидом украинского народа

Киев  •  УНН

 • 14276 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Американский штат Висконсин признал Голодомор в 1932-1933 годах геноцидом украинский народ. Об этом на странице в Facebook написал Посольство Украины в США, передает УНН.

"Губернатор штата Висконсин Скотт Уокер подписал соответствующее прокламацию. Спасибо Соединенным Штатам за поддержку и восстановление исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола советской власти", - говорится в сообщении.

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Отметим, что Голодомор также признали геноцидом в Вашингтоне, Орегоне, Иллинойсе, Пенсильвании, Нью-Джерси и Нью-Йорке.

Напомним, посол Украины в США Валерий Чалый уверен, что пришло время для того, чтобы США официально признали Голодомор против украинского народа в 1932-33 годах геноцидом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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