Ще один штат визнав Голодомор геноцидом українського народу

"Губернатор штату Вісконсин Скотт Вокер підписав відповідну прокламацію. Дякуємо Сполученим Штатам за підтримку та відновлення історичної справедливості у пам’ять про мільйони жертв, які померли від свавілля радянської влади", – йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, що Голодомор також визнали геноцидом у Вашингтоні, Орегоні, Іллінойсі, Пенсильванії, Нью-Джерсі та Нью-Йорку.

Нагадаємо, Посол України в США Валерій Чалий впевнений, що прийшов час для того, щоб США офіційно визнали Голодомор проти українського народу в 1932-33 роках геноцидом.