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Ще один штат визнав Голодомор геноцидом українського народу

Ще один штат визнав Голодомор геноцидом українського народу

Київ • УНН

 • 14279 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Американський штат Вісконсин визнав Голодомор у 1932-1933 роках геноцидом українців. Про це на сторінці у Facebook написало Посольство України в США, передає УНН.

"Губернатор штату Вісконсин Скотт Вокер підписав відповідну прокламацію. Дякуємо Сполученим Штатам за підтримку та відновлення історичної справедливості у пам’ять про мільйони жертв, які померли від свавілля радянської влади", – йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Парламенти 14 країн визнали Голодомор геноцидом українського народу – МЗС

Зазначимо, що Голодомор також визнали геноцидом у Вашингтоні, Орегоні, Іллінойсі, Пенсильванії, Нью-Джерсі та Нью-Йорку.

Нагадаємо, Посол України в США Валерій Чалий впевнений, що прийшов час для того, щоб США офіційно визнали Голодомор проти українського народу в 1932-33 роках геноцидом.

Українські Національні Новини

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