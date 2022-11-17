Еще минус 400: Генштаб обновил данные по уничтоженным оккупантам
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 400 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 83 110. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Детали
По данным Генштаба, потери врага с 24.02 по 17.11 ориентировочно такие:
• личного состава – примерно 83 110 (+400) человек,
• танков ‒ 2878 (+7) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 5804 (+7) ед,
• артиллерийских систем – 1860 (+0) ед,
• РСЗО – 393 (+0) ед,
• средства ПВО ‒ 209 (+0) ед,
• самолетов – 278 (+0) ед,
• вертолетов – 261 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 1531 (+6),
• крылатые ракеты – 474 (+0),
• корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 4362 (+2) ед,
• специальная техника – 160 (+0).