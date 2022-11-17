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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Ще мінус 400: Генштаб оновив дані щодо знищених окупантів

Ще мінус 400: Генштаб оновив дані щодо знищених окупантів

Київ • УНН

 • 318226 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. За добу Збройні сили України знищили 400 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 83 110. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Деталі

За даними Генштабу, втрати ворога з 24.02 до 17.11 орієнтовно такі:

• особового складу  ‒ приблизно 83 110 (+400) осіб,

• танків ‒ 2878 (+7) од,

• бойових броньованих машин ‒ 5804 (+7) од,

• артилерійських систем – 1860 (+0) од,

• РСЗВ – 393 (+0) од,

• засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

• літаків – 278 (+0) од,

• гелікоптерів – 261 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1531 (+6),

• крилаті ракети ‒ 474 (+0),

• кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 4362 (+2) од,

• спеціальна техніка ‒ 160 (+0).

Українські Національні Новини

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