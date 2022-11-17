Ще мінус 400: Генштаб оновив дані щодо знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. За добу Збройні сили України знищили 400 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 83 110. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу, втрати ворога з 24.02 до 17.11 орієнтовно такі:
• особового складу ‒ приблизно 83 110 (+400) осіб,
• танків ‒ 2878 (+7) од,
• бойових броньованих машин ‒ 5804 (+7) од,
• артилерійських систем – 1860 (+0) од,
• РСЗВ – 393 (+0) од,
• засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
• літаків – 278 (+0) од,
• гелікоптерів – 261 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1531 (+6),
• крилаті ракети ‒ 474 (+0),
• кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4362 (+2) од,
• спеціальна техніка ‒ 160 (+0).