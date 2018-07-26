Еще две страны поддержали "крымскую декларацию" США
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Германия и Польша поддержали американскую декларацию о непризнании российской аннексии Крыма. Об этом сообщается в Twitter Польши в США и Министерства иностранных дел Германии, передает УНН.
Так, глава МИД Польши Яцек Чапутович уверяет в полной поддержке Польшей декларации об аннексии Крыма.
"Мы полностью поддерживаем опубликованную сегодня декларацию по Крыму, в которой США отвергают попытки аннексии Россией Крыма. В координации с нашими союзниками и партнерами мы не поддерживаем российскую аннексию Крыма. Польша сохранит свою позицию до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины", - заявил Чапутович.
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас также заявил о неизменности позиции Берлина относительно Крыма.
"Аннексия противоречит международному праву. Мы снова и снова будем четко акцентировать на этом. Мы не готовы, сколько бы времени не прошло, перейти к привычной повестке дня", - заявил Маас.
Напомним, Великобритания поддерживает декларацию США о непризнании аннексии украинского Крыма Российской Федерацией.