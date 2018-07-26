Еще две страны поддержали "крымскую декларацию" США

Так, глава МИД Польши Яцек Чапутович уверяет в полной поддержке Польшей декларации об аннексии Крыма.



"Мы полностью поддерживаем опубликованную сегодня декларацию по Крыму, в которой США отвергают попытки аннексии Россией Крыма. В координации с нашими союзниками и партнерами мы не поддерживаем российскую аннексию Крыма. Польша сохранит свою позицию до тех пор, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины", - заявил Чапутович.



Министр иностранных дел Германии Гайко Маас также заявил о неизменности позиции Берлина относительно Крыма.



"Аннексия противоречит международному праву. Мы снова и снова будем четко акцентировать на этом. Мы не готовы, сколько бы времени не прошло, перейти к привычной повестке дня", - заявил Маас.



Напомним, Великобритания поддерживает декларацию США о непризнании аннексии украинского Крыма Российской Федерацией.



