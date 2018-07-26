Ще дві країни підтримали "кримську декларацію" США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Німеччина та Польща підтримали американську декларацію щодо невизнання російської анексії Криму. Про це повідомляється в Twitter Польщі в США та Міністерства іноземних справ Німеччини, передає УНН.
Так, голова МЗС Польщі Яцек Чапутович запевняє в повній підтримці Польщею декларації про анексію Криму.
"Ми повністю підтримуємо опубліковану сьогодні декларацію по Криму, в якій США відкидають спроби анексії Росією Криму. В координації з нашими союзниками та партнерами ми не підтримуємо російську анексію Криму. Польща збереже свою позицію до тих пір, поки не буде поновлена територіальна цілісність України", - заявив Чапутович.
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас також заявив про незмінність позиції Берліна щодо Криму.
"Анексія суперечить міжнародному праву. Ми знову і знову будемо чітко акцентувати на цьому. Ми не готові, скільки б часу не минуло, перейти до звичного порядку денного", - заявив Маас.
Нагадаємо, Велика Британія підтримує декларацію США про невизнання анексії українського Криму Російською Федерацією.