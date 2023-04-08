Еще 31 депортированного рф украинского ребенка удалось вернуть в Украину

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«В течение четвертой миссии «Save Ukraine», спасли 18 украинских детей. Сейчас заканчивается пятая спасательная миссия, и 31 ребенок через несколько часов прибудет в Киев», – сказал Кулеба.

Он и заметил, что с каждой миссией количество часов допросов в ФСБ, испытаний, через которые проходят семьи чтобы вернуть своих детей, увеличивается.

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Кроме того, по словам Кулебы, после того, как возвращения украинских детей стали массовыми, после проведения ряда спасательных миссий и особенно после того, как МУС выдал ордер на арест путина и марии Лльвовой-беловой, россияне всполошились.

«Они поняли, что каждый возвращающийся ребенок – это неоспоримое доказательство их преступлений», – отметил он.

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