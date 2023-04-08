Ще 31 депортовану рф українську дитину вдалося повернути в Україну

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«Протягом четвертої місії «Save Ukraine»,врятували 18 українських дітей. Зараз закінчується п’ята рятувальна місія, і 31 дитина через кілька годин прибуде в Київ», – сказав Кулеба.

Він і зауважив, що з кожною місією кількість годин допитів у ФСБ, випробувань, через які проходять сім’ї аби повернути своїх дітей, збільшується.

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Крім того, за словами Кулеби, після того, як повернення українських дітей стали масовими, після проведення низки рятувальних місій й особливо після того, як МКС видав ордер на арешт путіна та Марії Львової-Бєлової, росіяни сполошилися.

«Вони зрозуміли, що кожна дитина, яка повертається, – це беззаперечний доказ їхніх злочинів», – зазначив він.

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