Ще 31 депортовану рф українську дитину вдалося повернути в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Україну вдалося повернути ще 31 депортовану рф українську дитину. Про це повідомив виконавчий директор БО "Save Ukraine", Уповноважений Президента України з прав дитини (2014 -2021 рр.) Микола Кулеба, передає УНН.
Цитата
«Протягом четвертої місії «Save Ukraine»,врятували 18 українських дітей. Зараз закінчується п’ята рятувальна місія, і 31 дитина через кілька годин прибуде в Київ», – сказав Кулеба.
Він і зауважив, що з кожною місією кількість годин допитів у ФСБ, випробувань, через які проходять сім’ї аби повернути своїх дітей, збільшується.
Додамо
Крім того, за словами Кулеби, після того, як повернення українських дітей стали масовими, після проведення низки рятувальних місій й особливо після того, як МКС видав ордер на арешт путіна та Марії Львової-Бєлової, росіяни сполошилися.
«Вони зрозуміли, що кожна дитина, яка повертається, – це беззаперечний доказ їхніх злочинів», – зазначив він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Куди російські окупанти вивозять українських дітей: Центр спротиву опублікував мапу