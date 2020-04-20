Еще 14 случаев COVID-19 зафиксировали в Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Кременчуге Полтавской области зафиксировано 14 новых случаев COVID-19. Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Получено 14 положительных ПЦР-тестов кременчужан. Это лица, контактировавшие с больными, и пациенты с пневмонией. 5 из числа новых случаев - это пациенты районной больницы, где накануне произошла вспышка коронавируса", - написал Малецкий.
Также по его словам, чрезвычайники прорабатывают новые карантинные зоны. Коммунальщики приступают к их дезинфекции.
Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.