Ще 14 випадків COVID-19 зафіксували на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Кременчуці Полтавської області зафіксовано 14 нових випадків COVID-19. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Отримано 14 позитивних ПЛР-тестів кременчужан. Це особи, що контактували з захворівшими, та пацієнти з пневмонією. 5 з числа нових випадків — це пацієнти районної лікарні, де напередодні стався спалах коронавірусу”, — написав Малецький.
Також за його словами, надзвичайники опрацьовують нові карантинні зони. Комунальники приступають до їх дезинфекції.
Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали.