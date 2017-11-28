СБУ будет осуществлять спецрасследование в отношении еще трех депутатов Севастопольского горсовета

Сообщается, что правоохранители установили, что депутаты 6-го созыва, избранные на очередных выборах депутатов Севастопольского горсовета в 2010 году, сознательно нарушили Конституцию и другое украинское законодательство.

“Следователи СБУ задокументировали причиненный ими существенный вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Депутаты горсовета понимали, что Севастополь является неотъемлемой частью Украины, но проголосовали за его” независимость “и переименование городского совета в "Законодательное собрание города Севастополя". Кроме того, они также голосовали за создание так называемой "Республики Крым" и присоединение ее к Российской Федерации", - отметили в СБУ.

Также отмечается, что действия злоумышленников следователи СБУ квалифицировали по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

В отношении них продолжается специальное досудебное расследование, поскольку они постоянно проживают на территории временно оккупированного Крыма и находятся в розыске.

В пресс-службе отметили, что вообщем за 2017 год Служба безопасности Украины начала специальные досудебные расследования в отношении одиннадцати депутатов Севастопольского городского совета по подозрению в совершении государственной измены.

Сейчас на семи из них прокуратура уже утвердила обвинительные акты, направленные на рассмотрение в суды.

Как сообщал УНН, дела о госизмене еще двух депутатов Севастопольского горсовета передали в суд.