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СБУ здійснюватиме спецрозслідування стосовно ще трьох депутатів Севастопольської міськради

СБУ здійснюватиме спецрозслідування стосовно ще трьох депутатів Севастопольської міськради

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Головне управління Служби безпеки України в АР Крим під процесуальним керівництвом прокуратури за ухвалою слідчого судді розпочало спеціальне досудове розслідування стосовно ще трьох депутатів Севастопольської міської ради, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що правоохоронці встановили, що депутати 6 скликання, обрані на чергових виборах депутатів Севастопольської міськради у 2010 році, свідомо порушили Конституцію та інше українське законодавство.

"Слідчі СБ України задокументували завдану ними істотну шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості України. Депутати міськради усвідомлювали, що Севастополь є невід’ємною частиною України, але проголосували за його «незалежність» та перейменування міської ради у «Законодательное собрание города Севастополя». Крім того, вони також голосували за створення так званої «Республіки Крим» та приєднання її до Російської Федерації", - зазначили в СБУ.

Також зазначається, що дії зловмисників слідчі СБУ кваліфікували за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Стосовно них триває спеціальне досудове розслідування, оскільки вони постійно проживають на території тимчасово окупованого Криму та перебувають у розшуку.

У прес-службі наголосили, що загалом протягом 2017 року Служба безпеки України розпочала спеціальні досудові розслідування щодо одинадцяти депутатів Севастопольської міської ради за підозрою у вчиненні державної зради.

Наразі на сімох з них прокуратура вже затвердила обвинувальні акти, які скеровані на розгляд до судів.

Як повідомляв УНН, справи про держзраду ще двох депутатів Севастопольської міськради передали в суд.

Українські Національні Новини

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