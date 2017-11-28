СБУ здійснюватиме спецрозслідування стосовно ще трьох депутатів Севастопольської міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Головне управління Служби безпеки України в АР Крим під процесуальним керівництвом прокуратури за ухвалою слідчого судді розпочало спеціальне досудове розслідування стосовно ще трьох депутатів Севастопольської міської ради, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Повідомляється, що правоохоронці встановили, що депутати 6 скликання, обрані на чергових виборах депутатів Севастопольської міськради у 2010 році, свідомо порушили Конституцію та інше українське законодавство.
"Слідчі СБ України задокументували завдану ними істотну шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості України. Депутати міськради усвідомлювали, що Севастополь є невід’ємною частиною України, але проголосували за його «незалежність» та перейменування міської ради у «Законодательное собрание города Севастополя». Крім того, вони також голосували за створення так званої «Республіки Крим» та приєднання її до Російської Федерації", - зазначили в СБУ.
Також зазначається, що дії зловмисників слідчі СБУ кваліфікували за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Стосовно них триває спеціальне досудове розслідування, оскільки вони постійно проживають на території тимчасово окупованого Криму та перебувають у розшуку.
У прес-службі наголосили, що загалом протягом 2017 року Служба безпеки України розпочала спеціальні досудові розслідування щодо одинадцяти депутатів Севастопольської міської ради за підозрою у вчиненні державної зради.
Наразі на сімох з них прокуратура вже затвердила обвинувальні акти, які скеровані на розгляд до судів.
Як повідомляв УНН, справи про держзраду ще двох депутатів Севастопольської міськради передали в суд.