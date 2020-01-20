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СБУ: задержан завербованный ФСБ военный ВСУ за передачу разведданных

Киев • УНН

 • 18257 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Днепропетровсккой области задержали военнослужащего ВСУ, который ранее проходил "военную службу" в так называемой "ДНР", где был завербован ФСБ. Он собирал и передавал разведданные спецслужбам страны-агрессора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ: задержан завербованный ФСБ военный ВСУ за передачу разведданных

"Контрразведка СБУ разоблачила и прекратила подрывную деятельность военнослужащего одной из боевых бригад ВС Украины, дислоцированной в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель города Святогорск после начала военной агрессии РФ в Украине выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Как указано, во время прохождения "военной службы" в составе террористических группировок 100 ОМСБр "Республиканской гвардии" и 1 ОМСБр "Славянской бригады" 1 АК "НМ ДНР" он был завербован сотрудниками российских спецслужб. В начале 2019 года боевик выехал с временно оккупированной территории и поступил на военную службу в ряды ВС Украины по контракту "для выполнения задач ФСБ РФ по получению разведывательной информации в военной сфере", заявили в СБУ.

Сообщается, что злоумышленник собирал сведения, в частности, о дислокации военных частей ВСУ, в том числе в районе проведения ООС, их перемещение, количество, тип вооружения, личный состав, учредительные и персональные данные командиров.

Правоохранители задержали уличенного контрразведкой СБУ агента российских спецслужб вблизи военной части при попытке передачи собранных разведданных.

Сейчас военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Операция по прекращению подрывной деятельности проводилась совместно с УСБУ в Ровенской области под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области.

Напомним, в Донецкой области боевики "ДНР" завербовали бывшую украинскую военную, которая собирала и передавала информацию о выполнении воинской частью боевых задач в районе проведения ООС.

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