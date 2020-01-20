СБУ: задержан завербованный ФСБ военный ВСУ за передачу разведданных

КИЕВ. 20 января. УНН. В Днепропетровсккой области задержали военнослужащего ВСУ, который ранее проходил "военную службу" в так называемой "ДНР", где был завербован ФСБ. Он собирал и передавал разведданные спецслужбам страны-агрессора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.