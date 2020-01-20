СБУ: затримано завербованого ФСБ військового ЗСУ за передачу розвідданих
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. На Дніпропетровщині затримали військовослужбовця ЗСУ, який раніше проходив "військову службу" у так званій "ДНР", де був завербований ФСБ. Він збирав та передавав розвідувальні дані спецслужбам країни-агресора. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Контррозвідка СБУ викрила та припинила підривну діяльність військовослужбовця однієї з бойових бригад ЗС України, дислокованої на Дніпропетровщині", - сказано у повідомленні.
Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що житель міста Святогірськ після початку військової агресії РФ в Україні виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області, де добровільно вступив до лав незаконних збройних формувань так званої "ДНР".
Як вказано, під час проходження "військової служби" у складі терористичних угруповань 100 ОМСБр "Республіканської гвардії" та 1 ОМСБр "Слов’янської бригади" 1 АК "НМ ДНР" він був завербований співробітниками російських спецслужб. На початку 2019 року бойовик виїхав з тимчасово окупованої території та вступив на військову службу до лав ЗС України за контрактом "для виконання завдань ФСБ РФ з отримання розвідувальної інформації у воєнній сфері", заявили у СБУ.
Повідомляється, що зловмисник збирав відомості, зокрема, про дислокацію військових частин ЗСУ, у тому числі у районі проведення ООС, їх переміщення, кількість, тип озброєння, особовий склад, установчі та персональні дані командирів.
Правоохоронці затримали викритого контррозвідкою СБУ агента російських спецслужб поблизу військової частини під час спроби передачі зібраних розвідувальних даних.
Наразі військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Операція з припинення підривної діяльності проводилась спільно з УСБУ в Рівненській області під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області.
Нагадаємо, на Донеччині бойовики “ДНР” завербували колишню українську військову, яка збирала та передавала інформацію про виконання військовою частиною бойових завдань у районі проведення ООС.