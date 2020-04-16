СБУ задержала в Киеве фигуранта по делу генерала Шайтанова
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Контрразведчики СБУ задержали в Киеве фигуранта дела генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, бывшего сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ, который также поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Егоровым. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует УНН.
"Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. Правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и 2 гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовку типа карабин, ружье Mauser-Werks, самодельную винтовку с глушителем, 3 гранаты РГД-5 и запалы к ним, похожий на пластид материал, 12 капсюлей-детонаторов и более 9000 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изъятые образцы вооружения и боеприпасов приобщены к уголовному производству, в качестве доказательств и направлены на экспертизу. Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Выясняются все обстоятельства и характер связей подозреваемого с российской спецслужбой.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева взял под стражу генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене, подготовке терактов и планировании убийства добровольца Адама Осмаева по заданию российских спецслужб.