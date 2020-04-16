СБУ затримала у Києві фігуранта у справі генерала Шайтанова
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Контррозвідники Служби безпеки затримали у Києві фігуранта справи генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, колишнього співробітника Центру спецоперацій "А" СБУ, який також підтримував контакти із полковником ФСБ РФ Єгоровим. Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує УНН.
"Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили великий арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів. Правоохоронці вилучили ручний протитанковий гранатомет РПГ-26, підствольний гранатомет та 2 гранати до нього, пістолет STEYR 1914 з глушником, гвинтівку типу карабін, рушницю Mauser-Werks, саморобну гвинтівку з глушником, 3 гранати РГД-5 та запали до них, схожий на пластид матеріал, 12 капсулів-детонаторів та понад 9 тисяч набоїв різного калібру", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що вилучені зразки озброєння та боєприпасів долучено до кримінального провадження, як докази та направлено на експертизу. Наразі фігуранту провадження повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу. З’ясовуються усі обставини та характер зв’язків підозрюваного з російською спецслужбою.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва взяв під варту генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді, підготовці терактів та плануванні вбивства добровольця Адама Осмаєва за завданням російських спецслужб.