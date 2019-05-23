СБУ задержала топ-менеджера отделения госбанка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила в Полтаве одного из руководителей отделения госбанка на злоупотреблении служебным положением, заподозрив его с сообщником в продаже данных с банковской тайной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Сотрудники спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Полтавской области разоблачили руководителя отделения одного из государственных банков на злоупотреблении служебным положением", - указали в спецслужбе.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник совместно с бывшим сотрудником правоохранительных органов наладили схему незаконного получения денег. "За неправомерную выгоду злоумышленники предоставляли гражданам, в том числе представителям коммерческих структур, сведения, составляющие банковскую тайну, а также осуществляли продажу средств для негласного получения информации", - сообщили в СБУ.
Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправного получения денег делками на общую сумму почти 35 тысяч гривен.
"Правоохранители задержали обоих злоумышленников на одной из улиц областного центра согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения очередной суммы неправомерной выгоды", - отметили в спецслужбе.
Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 359 и ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, вооруженная группировка грабили элитные автомобили в форме СБУ.