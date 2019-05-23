СБУ затримала топ-менеджера відділення держбанку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Служба безпеки України викрила у Полтаві одного з керівників відділення держбанку на зловживанні службовим становищем, запідозривши його зі спільником у продажі даних з банківською таємницею. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр СБУ.
"Співробітники спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ в Полтавській області викрили керівника відділення одного з державних банків на зловживанні службовим становищем", - вказали у спецслужбі.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовець спільно з колишнім працівником правоохоронних органів налагодили схему незаконного одержання грошей. "За неправомірну вигоду зловмисники надавали громадянам, зокрема представникам комерційних структур, відомості, які становлять банківську таємницю, а також здійснювали продаж засобів для негласного отримання інформації", - повідомили у СБУ.
Співробітники СБУ задокументували факти протиправного отримання грошей ділками на загальну суму майже 35 тисяч гривень.
"Правоохоронці затримали обох зловмисників на одній з вулиць обласного центру згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання чергової суми неправомірної вигоди", - зазначили у спецслужбі.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 359 та ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, озброєне угруповання грабувало елітні автівки у формі СБУ.