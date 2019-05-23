СБУ затримала топ-менеджера відділення держбанку

КИЇВ. 23 травня. УНН. Служба безпеки України викрила у Полтаві одного з керівників відділення держбанку на зловживанні службовим становищем, запідозривши його зі спільником у продажі даних з банківською таємницею. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр СБУ.