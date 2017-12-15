СБУ задержала агента российских спецслужб в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Служба безопасности Украины задержала в Черкасской агента Службы внешней разведки Российской Федерации, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.
"Сотрудники контрразведки СБУ задержали агента в ходе спецоперации. При обыске по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили мобильные устройства с контактами кураторов и компьютерную технику с доказательствами передачи информации спецслужбам РФ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.
Оперативники спецслужбы установили, отметили в пресс-службе СБУ, что уроженец Самары РФ, который долгое время проживал на территории Черкасской области и получил украинское гражданство, был завербован еще в 1996 году Службой внешней разведки РФ.
В ведомстве также сообщили, что с началом российской агрессии кураторы поставили агенту задачу стать участником общественно-политических структур патриотического направления.
Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленник осуществлял подрывную деятельность в Киеве и Черкасском регионе. Полученную информацию агент передавал российским спецслужбам.
Как сообщал УНН, агента "разведки ЛНР" приговорили к сроку за решеткой.