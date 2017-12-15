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СБУ затримала агента російських спецслужб на Черкащині

СБУ затримала агента російських спецслужб на Черкащині

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Служба безпеки України затримала на Черкащині агента Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби СБУ.

“Співробітники контррозвідки СБУ затримали агента під час спецоперації. При обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили мобільні пристрої з контактами кураторів та комп’ютерну техніку з доказами передачі інформації спецслужбам РФ”, — йдеться у повідомленні.

За даними відомства, затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України.

Оперативники спецслужби встановили, зазначили у прес-службі СБУ, що уродженець Самари РФ, який тривалий час проживав на території Черкаської області та отримав українське громадянство, був завербований ще у 1996 році Службою зовнішньої розвідки РФ.

У відомстві також повідомили, що з початком російської агресії куратори поставили агенту завдання стати учасником громадсько-політичних структур патріотичного спрямування.

Співробітники СБ України задокументували, що зловмисник здійснював підривну діяльність у Києві та Черкаському регіоні. Отриману інформацію агент передавав російським спецслужбам.

Як повідомляв УНН, агента "розвідки ЛНР" засудили до строку за ґратами.

Українські Національні Новини

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