СБУ задержала дезертира, который корректировал удары рф по Винницкой и Сумской области
Киев • УНН
23-летний контрактник ВСУ стал агентом российской разведки, корректируя удары по Украине. Задержанному грозит пожизненное заключение за государственную измену и дезертирство в условиях военного положения.
Служба безопасности задержала агента военной разведки рф, который корректировал удары рф по Винницкой и Сумской областях. Агентом оказался 23-летний контрактник одной из воинских частей Украины, который в мае самовольно оставил место службы. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.
Детали
Ища быстрых заработков в Телеграмм-каналах, дезертир попал в поле зрения кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил россии (более известного как гру). Российский спецслужбист предложил мужчине «легкие» деньги в обмен на сотрудничество.
По указанию военной разведки рф дезертир отслеживал огневые позиции противовоздушной обороны ВСУ на территории Винницкой области.
Впоследствии агента перебросили в Сумскую область, где он должен был шпионить за подразделениями Сил обороны.
Как рассказали в СБУ, агент скрыто прибыл в один из городов вблизи границы с РФ и арендовал квартиру на две недели. Там он выдавал себя за «военного при исполнении» и пытался войти в доверие к местным жителям. Таким образом собирался «втемную» получить от них информацию об украинских защитниках.
Также дезертир фотографировал военные объекты и обозначал их координаты на электронных картах для «отчета» перед российским куратором.
Агентурная информация нужна была агрессору для подготовки атак на позиции Сил обороны с использованием управляемых авиабомб, боевых дронов и ракетного вооружения
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения).
Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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