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СБУ затримала дезертира, який коригував удари рф по Вінниччині і Сумщині

СБУ затримала дезертира, який коригував удари рф по Вінниччині і Сумщині

Київ • УНН

 • 16331 перегляди

23-річний контрактник ЗСУ став агентом російської розвідки, коригуючи удари по Україні. Затриманому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду та дезертирство в умовах воєнного стану.

Служба безпеки затримала агента воєнної розвідки рф, який коригував удари рф по Вінницькій та Сумській областях. Агентом виявився 23-річний контрактник однієї з військових частин України, який у травні самовільно залишив місце служби. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.

Деталі

Шукаючи швидких заробітків у Телеграм-каналах, дезертир потрапив у поле зору кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил росії (більш відомого як гру). Російський спецслужбіст запропонував чоловіку "легкі" гроші в обмін на співпрацю.

За вказівкою воєнної розвідки рф дезертир відслідковував вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території Вінниччини.

Згодом агента перекинули до Сумської області, де він мав шпигувати за підрозділами Сил оборони.

Як розповіли в СБУ, агент приховано прибув до одного з міст поблизу кордону з рф і орендував квартиру на два тижні. Там він видавав себе за "військового при виконанні" і намагався ввійти в довіру до місцевих жителів. Таким чином збирався "втемну" отримати від них інформацію про українських захисників.

Також дезертир фотографував військові об’єкти та позначав їхні координати на електронних картах для "звіту" перед російським куратором.

Агентурна інформація потрібна була агресору для підготовки атак на позиції Сил оборони із використанням керованих авіабомб, бойових дронів та ракетного озброєння

- вказали в СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  •  ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Коригував удари рф по Запоріжжю: агента рф засудили до 15 років тюрми 10.09.24, 16:30 • 16760 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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