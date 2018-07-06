СБУ запретила въезд венграм из команды "Закарпатье" за участие в ЧМ среди непризнанных стран
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину венграм, которые были организаторами и членами футбольной команды "Закарпатье" за участие в "чемпионате мира" среди непризнанных стран. Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос народного депутата Андрея Ильенко на странице в Facebook, передает УНН.
"Установлено, что команда под названием "Karpatalja" (в переводе с венгерского - "Закарпатье") сформирована по инициативе венгерской стороны из числа этнических венгров, часть из которых имеют закарпатское происхождение (рождены в Закарпатской области)", - говорится в ответе СБУ.
Кроме того, в спецслужбе в ответе на запрос народного депутата сообщили, "двум игрокам-гражданам Украины из состава указанной команды объявлены официальные предостережения и перед ФФУ инициировано рассмотрение вопроса о лишении их соответствующих лицензий.
"Организаторам и членам команды из числа граждан Венгрии запрещен въезд на территорию Украины", - говорится в ответе спецслужбы на запрос нардепа.
Как сообщал УНН, футбольная сборная Kárpátalja ("Закарпатье" с венгерского), участвует в чемпионате мира среди непризнанных и частично признанных стран, автономий и этнических команд.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал участие футбольной сборной "Закарпатье" в Чемпионате мира среди непризнанных и частично признанных стран, автономий и этнических команд.