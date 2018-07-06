СБУ заборонила в’їзд угорцям з команди “Закарпаття” за участь у ЧС серед невизнаних країн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну угорцям, які були організаторами та членами футбольної команди “Закарпаття” за участь у “Чемпіонаті світу” серед невизнаних країн. Про це йдеться у відповіді Служби безпеки України на запит народного депутата Андрія Іллєнка на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Встановлено, що команда під назвою „Karpatalja“ (в перекладі з угорської — „Закарпаття“) сформована з ініціативи угорської сторони із числа етнічних угорців, частина з яких мають закарпатське походження (народжені в Закарпатській області)”, — йдеться у відповіді СБУ.
Крім того, у спецслужбі у відповіді на запит народного депутата повідомили, “двом гравцям-громадянам України зі складу вказаної команди оголошено офіційні застереження та перед ФФУ ініційовано розгляд питання про позбавлення їх відповідних ліцензій.
“Організаторам та членам команди із числа громадян Угорщини заборонено в’їзд на територію України”, — йдеться у відповіді спецслужби на запит нардепа.
Як повідомляв УНН, футбольна збірна Kárpátalja (“Закарпаття” з угорської), бере участь у чемпіонаті світу серед невизнаних і частково визнаних країн, автономій та етнічних команд.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розкритикував участь футбольної збірної “Закарпаття” у Чемпіонаті світу серед невизнаних і частково визнаних країн, автономій та етнічних команд.