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СБУ обнаружила огнемет российского производства в районе Светлодарской дуги

СБУ обнаружила огнемет российского производства в районе Светлодарской дуги

Киев • УНН

 • 9730 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили на месте боестолкновения в районе Светлодарской дуги огнемет "Шмель" российского производства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Правоохранители обнаружили реактивный пехотный огнемет "Шмель" на месте боестолкновения с террористами в районе Светлодарской дуги. Оружие российского производства находилось в заряженном и готовом к применению состоянии. "Шмель" имеет маркировку на корпусе 12-91-А, 737, что может свидетельствовать о его принадлежности к вооружению российских военных", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во взаимодействии с Вооруженными Силами оперативники спецслужбы обнаружили в лесу вблизи села Сизое Станично-Луганского района тайник с боеприпасами. Правоохранители изъяли из тайника четыре выстрела к реактивным противотанковым гранатам, минометную мину калибра 120 мм и 48 гранатометным выстрелов ВОГ-17М.

Как сообщал УНН, 17 марта боевики из танков обстреляли старую часть города Авдеевка.

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