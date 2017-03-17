СБУ виявила вогнемет російського виробництва у районі Світлодарської дуги

Правоохоронці виявили реактивний піхотний вогнемет “Шмель” на місці бойового зіткнення з терористами у районі Світлодарської дуги. Зброя російського виробництва знаходилася у зведеному та готовому до застосування стані. “Шмель” має маркування на корпусі: 12-91-А, 737, що може свідчити про його належність до озброєння російських військових", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у взаємодії зі Збройними Силами оперативники спецслужби виявили в лісі неподалік села Сизе Станично-Луганського району схованку з боєприпасами. Правоохоронці вилучили із схрону чотири постріли до реактивних протитанкових гранат, мінометну міну калібру 120 мм та 48 гранатометних пострілів ВОГ-17М.

Як повідомляв УНН, 17 березня бойовики з танків обстріляли стару частину міста Авдіївка.