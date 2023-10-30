СБУ разоблачила трех мужчин, которые нелегально хранили и пытались продать оружие рф
Киев • УНН
Киев. 31 октября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что предотвратила незаконную торговлю оружием в еще трех регионах Украины, пишет УНН.
Детали
В Винницкой, Николаевской и Закарпатской областях задержаны организаторы нелегального бизнеса. Злоумышленники пытались продать криминалитету оружие и боеприпасы, которые были найдены в деоккупированных районах на юге и востоке нашего государства.
Таким образом в Винницкой области злоумышленник подготовил к продаже целый арсенал «трофейного» оружия и боеприпасов на общую сумму 3 млн грн.
Установлено, что он скупал поврежденные образцы средств поражения через специализированные интернет-платформы, а затем восстанавливал их боевые свойства и подыскивал клиентов для сбыта.
На Закарпатье глава местной общественной организации нелегально хранил в машине знакомого ручной пулемет Дегтярева с патронами. Также мужчина вероятно причастен к хищению волонтерских средств, которые он собирал якобы для нужд ВСУ.
Рассматривается версия, что он инсценировал покушение на себя и ограбление собственного офиса, чтобы скрыть «следы» преступления.
В Николаевской области сотрудники СБУ обнаружили еще один тайник с боевыми средствами поражения, который был обустроен в складском помещении на территории местного гаражного кооператива.
Владельцем тайника оказался местный житель, который собирал оружие и боеприпасы с мест бывших боев на территории региона.
Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Они находятся под стражей.но им грозит до 7 лет тюрьмы.
Все изъятые средства поражения планируется передать на нужды Вооруженных Сил Украины.
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