СБУ викрила трьох чоловіків, які нелегально зберігали та намагалися продати зброю рф
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що запобігла незаконній торгівлі зброєю у ще трьох регіонах України, пише УНН.
Деталі
У Вінницькій, Миколаївській та Закарпатській областях затримано організаторів нелегального бізнесу. Зловмисники намагались продати криміналітету зброю та боєприпаси, які були знайдені в деокупованих районах на півдні та сході нашої держави.
Таким чином на Вінниччині зловмисник підготував до продажу цілий арсенал «трофейної» зброї та боєприпасів на загальну суму 3 млн грн.
Встановлено, що він скуповував пошкоджені зразки засобів ураження через спеціалізовані інтернет-платформи, а потім відновлював їхні бойові властивості та підшукував клієнтів для збуту.
На Закарпатті очільник місцевої громадської організації нелегально зберігав у машині знайомого ручний кулемет Дегтярьова з набоями. Також чоловік ймовірно причетний до розкрадання волонтерських коштів, які він збирав нібито для потреб ЗСУ.
Розглядається версія, що він інсценував замах на себе та пограбування власного офісу, щоб приховати «сліди» злочину.
На Миколаївщині співробітники СБУ виявили ще один тайник з бойовими засобами ураження, який був облаштований у складському приміщенні на території місцевого гаражного кооперативу.
Власником схованки виявився місцевий житель, який збирав зброю та боєприпаси з місць колишніх боїв на території регіону.
Наразі усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вони перебувають під вартою.та їм загрожує до 7 років тюрми.
Усі вилучені засоби уражання планується передати на потреби Збройних Сил України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині "воєнком" зберігав дома нелегальний арсенал - прокуратура