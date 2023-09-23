На Київщині "воєнком" зберігав дома нелегальний арсенал - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. На Київщині викрито військовослужбовця одного з ТЦК, який незаконно зберігав у власній оселі цілий склад зброї. В тому числі автомати, гранати та тротилові шашки, повідомляє Київська обласна прокуратура, пише УНН.
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"Проведено 22 обшуки у квартирах, господарчих будівлях та автомобілі. Вилучено автомати, магазини до автоматичної зброї, револьвер, нарізну та гладку мисливську зброю, понад 6500 набоїв різного калібру, 35 гранат, запали, міну, тротилову шашку, ножі, протитанкову керовану ракету, тепловізор та інше військове спорядження ", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Працівника ТЦК затримано. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час. Наразі прокуратура готує апеляційну скаргу на вказане рішення.
Також встановлюються канали надходження зброї та інші особи, причетні до вказаного правопорушення. Заходи з викриття здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими, працівниками управління міграційної поліції та оперативними працівниками карного розшуку ГУ Нацполіції в Київській області. Досудове розслідування триває.
Якщо суд визнає, що підозрюваний незаконно зберігав зброю та боєприпаси, то згідно з частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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