На Киевщине "военком" хранил дома нелегальный арсенал - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. На Киевщине разоблачили военнослужащего одного из ТЦК, который незаконно хранил в собственном доме целый склад оружия. В том числе автоматы, гранаты и тротиловые шашки, сообщает Киевская областная прокуратура, пишет УНН.
Цитата
"Проведено 22 обыска в квартирах, хозяйственных постройках и автомобиле. Изъято автоматы, магазины к автоматическому оружию, револьвер, нарезное и гладкое охотничье оружие, более 6500 патронов различного калибра, 35 гранат, запалы, мину, тротиловую шашку, ножи, противотанковую управляемую ракету, тепловизор и другое военное снаряжение", - говорится в сообщении.
Детали
Работник ТЦК задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время. Сейчас прокуратура готовит апелляционную жалобу на указанное решение.
Также устанавливаются каналы поступления оружия и другие лица, причастные к указанному правонарушению. Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокурорами совместно со следователями, работниками управления миграционной полиции и оперативными работниками уголовного розыска ГУ Нацполиции в Киевской области. Досудебное расследование продолжается.
Если суд признает, что подозреваемый незаконно хранил оружие и боеприпасы, то согласно части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двум работникам Самборского ТЦК, которые били и незаконно удерживали мужчин, сегодня планируют избрать меру пресечения