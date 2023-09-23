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На Киевщине "военком" хранил дома нелегальный арсенал - прокуратура

На Киевщине "военком" хранил дома нелегальный арсенал - прокуратура

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. На Киевщине разоблачили военнослужащего одного из ТЦК, который незаконно хранил в собственном доме целый склад оружия. В том числе автоматы, гранаты и тротиловые шашки, сообщает Киевская областная прокуратура, пишет УНН.

Цитата

"Проведено 22 обыска в квартирах, хозяйственных постройках и автомобиле. Изъято автоматы, магазины к автоматическому оружию, револьвер, нарезное и гладкое охотничье оружие, более 6500 патронов различного калибра, 35 гранат, запалы, мину, тротиловую шашку, ножи, противотанковую управляемую ракету, тепловизор и другое военное снаряжение", - говорится в сообщении.

Детали

Работник ТЦК задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время. Сейчас прокуратура готовит апелляционную жалобу на указанное решение.

Также устанавливаются каналы поступления оружия и другие лица, причастные к указанному правонарушению. Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокурорами совместно со следователями, работниками управления миграционной полиции и оперативными работниками уголовного розыска ГУ Нацполиции в Киевской области. Досудебное расследование продолжается.

Если суд признает, что подозреваемый незаконно хранил оружие и боеприпасы, то согласно части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двум работникам Самборского ТЦК, которые били и незаконно удерживали мужчин, сегодня планируют избрать меру пресечения

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