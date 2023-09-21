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Двом працівникам Самбірського ТЦК, які били та незаконно утримували чоловіків, сьогодні планують обрати запобіжний захід - ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. До кінця дня двом працівникам ТЦК у Львівській області, яких підозрюють у побитті двох чоловіків та незаконному їх утриманні, можуть обрати запобіжний захід. Про це заявила радник з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в телемарафоні, передає УНН.

Цитата

“Двом працівникам ТЦК наразі оголошено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, які є досить серйозними. І сьогодні до завершення дня ми очікуємо, що їм буде обрано запобіжний захід”, - повідомила Сапʼян.

Доповнення

Раніше повідомлялось що для працівників Самборівського ТЦК проситимуть застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. 

Нагадаємо

В одному з телеграм-каналів з’явилося відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом знущань у ТЦК. 

Згодом працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соцпідтримки та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні в ТЦК.

Також вчора, 21 вересня, двом працівникам Самбірського ТЦК було повідомлено про підозру.

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