Двом працівникам Самбірського ТЦК, які били та незаконно утримували чоловіків, сьогодні планують обрати запобіжний захід - ДБР

Цитата

“Двом працівникам ТЦК наразі оголошено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, які є досить серйозними. І сьогодні до завершення дня ми очікуємо, що їм буде обрано запобіжний захід”, - повідомила Сапʼян.

Доповнення

Раніше повідомлялось що для працівників Самборівського ТЦК проситимуть застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо

В одному з телеграм-каналів з’явилося відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом знущань у ТЦК.

Згодом працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соцпідтримки та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні в ТЦК.

Також вчора, 21 вересня, двом працівникам Самбірського ТЦК було повідомлено про підозру.