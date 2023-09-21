Двум работникам Самборского ТЦК, которые били и незаконно удерживали мужчин, сегодня планируют избрать меру пресечения - ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. До конца дня двум работникам ТЦК во Львовской области, которых подозревают в избиении двух мужчин и незаконном их содержании, могут избрать меру пресечения. Об этом заявила советник по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в телемарафоне, передает УНН.
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“Двум сотрудникам ТЦК сейчас объявлено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины, которые являются достаточно серьезными. И сегодня до конца дня мы ожидаем, что им будет избрана мера пресечения”, - сообщила Сапьян.
Дополнение
Ранее сообщалось, что для работников Самборовского ТЦК будут просить применить меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним
В одном из телеграм-каналов с’появилось видео, на котором двое военных издеваются над мужчиной и угрожают ему оружием. ГБР открыло уголовное производство по факту издевательств в ТЦК.
Впоследствии работники ГБР задержали заместителя начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и соцподдержки и военнослужащего-водителя этого отдела, причастных к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении в ТЦК.
Также вчера, 21 сентября, двум работникам Самборского ТЦК было сообщено о подозрении.