СБУ разоблачила в Одесской области швейные цеха, в которых работали нелегалы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Одесской области правоохранители разоблачили подпольные швейные цеха, в которых, по информации СБУ, принудительно работали нелегалы из одной из стран Юго-Восточной Азии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Так, сообщается, что нелегальные производства работали в Овидиопольском районе области и изготавливали контрафактную одежду известных брендов, которую реализовывали на одесских рынках.
По информации спецслужбы, ежедневно по оптовым ценам цеха изготавливали товаров в среднем на пять тысяч долларов.
Во время санкционированных судом обысков сотрудники спецслужбы обнаружили оборудование для пошива подделок и готовую продукцию.
Также отмечается, что правоохранители задержали одиннадцать иностранцев, которые длительное время находились на территории Украины с нарушением миграционных требований, без каких-либо разрешений на работу.
Оперативники спецслужбы установили, что одним из организаторов подпольного бизнеса является бывший соотечественник нелегалов, который получил украинское гражданство.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, подпольный цех по обработке янтаря ликвидировали в Волынской области