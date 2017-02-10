СБУ викрила на Одещині швейні цехи, в яких працювали нелегали
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. На Одещині правоохоронці викрили підпільні швейні цехи, в яких, за інформацією СБУ, примусово працювали нелегали з однієї з країн Південно-Східної Азії. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Так, повідомляється, що нелегальні виробництва працювали в Овідіопольському районі області та виготовляли контрафактний одяг відомих брендів, який реалізовували на одеських ринках.
За інформацією спецслужби, щоденно за оптовими цінами цехи виготовляли товарів у середньому на п’ять тисяч доларів.
Під час санкціонованих судом обшуків співробітники спецслужби виявили обладнання для пошиття підробок та готову продукцію.
Також зазначається, що правоохоронці затримали одинадцять іноземців, які тривалий час перебували на території України з порушенням міграційних вимог, без будь-яких дозволів на роботу.
Оперативники спецслужби встановили, що одним з організаторів підпільного бізнесу є колишній співвітчизник нелегалів, який отримав українське громадянство.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, підпільний цех з обробки бурштину ліквідували на Волині.