СБУ разоблачила во взяточничестве 22 должностных лиц ГМС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В течение последних двух лет сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили во взяточничестве 22 должностных лиц Государственной миграционной службы. Об этом сегодня в Верховной Раде заявил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.
"За коррупцию в среде Государственной миграционной службы в 16 и 17 годах было зарегистрировано 30 уголовных производств, из которых в 22 случаях зафиксированы факты взяточничества, осуждено 12 человек, 1 человек уволен со службы", - сказал Грицак.
Напомним, руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины будет просить Специализированную антикоррупционную прокуратуру дать оценку выявленным фактам коррупции в Государственной миграционной службе Украины.
Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины привело фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов в рамках спецоперации по разоблачению коррупции в Государственной миграционной службе Украины.
Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины, 29 ноября, вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро. Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки Первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дини Пимаховий.