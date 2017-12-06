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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 92392 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110432 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129482 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106186 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107919 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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СБУ разоблачила во взяточничестве 22 должностных лиц ГМС

СБУ разоблачила во взяточничестве 22 должностных лиц ГМС

Киев  •  УНН

 • 14216 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В течение последних двух лет сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили во взяточничестве 22 должностных лиц Государственной миграционной службы. Об этом сегодня в Верховной Раде заявил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.

"За коррупцию в среде Государственной миграционной службы в 16 и 17 годах было зарегистрировано 30 уголовных производств, из которых в 22 случаях зафиксированы факты взяточничества, осуждено 12 человек, 1 человек уволен со службы", - сказал Грицак.

Напомним, руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины будет просить Специализированную антикоррупционную прокуратуру дать оценку выявленным фактам коррупции в Государственной миграционной службе Украины.

Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины привело фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов в рамках спецоперации по разоблачению коррупции в Государственной миграционной службе Украины.

Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины, 29 ноября, вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро. Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки Первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дини Пимаховий.

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