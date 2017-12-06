СБУ викрила на хабарництві 22 посадових осіб ДМС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Упродовж останніх двох років співробітники Служби безпеки України викрили на хабарництві 22 посадових осіб Державної міграційної служби. Про це сьогодні у Верховній Раді заявив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
"За корупцію в середовищі Державної міграційної служби у 16 та 17 роках було зареєстровано 30 кримінальних проваджень, з яких у 22 випадках зафіксовано факти хабарництва, засуджено 12 осіб, 1 особу звільнено зі служби", - сказав Грицак.
Нагадаємо, керівник Національного антикорупційного бюро України проситиме Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру надати оцінку виявленим фактам корупції в Державній міграційній службі України.
Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України навело фрагменти розсекречених аудіо- та відеоматеріалів у межах спецоперації з викриття корупції у Державній міграційній службі України.
Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України, 29 листопада, втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро. Агента Національного антикорупційного бюро затримали під час спроби передачі хабаря Першому заступнику голови Державної Міграційної служби Діні Пімаховій.