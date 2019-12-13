СБУ совместно с полицией будет вести поиски заказчика убийства Шеремета - Аваков

Я сегодня уже имел контакт с главой СБУ, мы подключим определенные наши возможности (для установки заказчика - ред.) ", - сказал Аваков.

"Преступление было подготовлено сверхточно ... это сложное техническое преступление", - сказал Аваков.

Напомним, 12 декабря в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугар, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможном покушении на убийство Маруси Зверобой и похищения ее детей.

Как сообщалось, по версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета.