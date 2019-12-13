СБУ спільно з поліцією буде вести пошуки замовника вбивства Шеремета - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Для встановлення замовника в справі про вбивство Павла Шеремета підключиться Служба безпеки України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ході ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
Я сьогодні вже мав контакт з главою СБУ, ми підключимо певні наші можливості (для встановлення замовника - ред.) ", - сказав Аваков.
"Злочин було підготовлено дуже точно ... це складний технічний злочин", - сказав Аваков.
Нагадаємо, 12 грудня в поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох осіб.
Правоохоронці назвали підозрюваних в убивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна і Владислав Грищенко, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій і викрадення її дітей.
Як повідомлялося, за версією слідства Антоненко організатор, а Кузьменко виконавець вбивства Шеремета.