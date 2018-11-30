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СБУ: спецслужбы РФ внедряют агентов под видом псевдоцерковников

СБУ: спецслужбы РФ внедряют агентов под видом псевдоцерковников

Киев  •  УНН

 • 10334 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Служба безопасности Украины заявила о практике внедрения российскими спецслужбами в Украине агентов под видом псевдоцерковников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Российские спецслужбы продолжают практику "внедрения" в Украине своих агентов под видом псевдоцерковников. При этом вероисповедание и конфессиональная принадлежность не имеет для них никакого значения. Наши контрразведчики разоблачили один из механизмов спецслужб РФ с привлечения таких "миссионеров", - сообщили в СБУ.

В спецслужбе отметили, что таким способом к совершению государственной измены сотрудники "крымского филиала" ФСБ принуждали черновчанина, который до мартовских событий 2014 года жил в Крыму.

"Через открытую проукраинскую позицию ним достаточно быстро заинтересовались вражеские спецслужбы. К тому же человек был прислужником в одном из монастырей, поэтому "товарищи" решили использовать его по религиозной линии. Разведывательные задачи на территории Украины он должен был выполнять под видом монаха. А чтобы мужчина стал более сговорчивым, то продолжатели традиций КГБ по привычке поместили его на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Через несколько месяцев мужчине все же удалось освободиться и вернуться на материковую Украину", - рассказали в СБУ.

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"Не жалеют в России и собственных граждан. Мы установили, что одного из своих соотечественников эфэсбэшники планировали использовать для выполнения специальных задач в мусульманской среде на территории РФ и Украины. Для этого мужчина должен был пройти "курс молодого бойца" в образовательных учреждениях религиозной направленности Ближнего Востока или Южной Азии. После отказа его некоторое время держали под стражей по обвинению в распространении наркотиков. После повторного предложения конфиденциального сотрудничества россиянин спешно покинул страну. Сейчас он надеется получить статус беженца и остаться жить в Украине. Вот такие "духовние скрепы" от ФСБ", - добавили в украинской спецслужбе.

Напомним, 30 ноября СБУ обыскала Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру и жилье митрополита Павла. Митрополит Павел заявил, что не живет в доме, где СБУ проводила следственные действия.

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