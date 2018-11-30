СБУ: спецслужби РФ вживляють агентів під виглядом псевдоцерковників

"Російські спецслужби продовжують практику "внєдрєнія" в Україні своїх агентів під виглядом псевдоцерковників. При цьому віросповідання та конфесійна приналежність не має для них ніякого значення. Наші контррозвідники викрили один із механізмів спецслужб РФ із вербування таких "місіонерів", - повідомили у СБУ.

У спецслужбі наголосили, що у цей спосіб до вчинення державної зради співробітники "кримської філії" ФСБ змушували чернівчанина, який до березневих подій 2014 року мешкав у Криму.

"Через відкриту проукраїнську позицію ним досить швидко зацікавились ворожі спецслужби. До того ж чоловік був прислужником в одному з монастирів, тому "таваріщі" вирішили використати його за релігійною лінією. Розвідувальні завдання на території України він мав виконувати під виглядом монаха. А щоб чоловік став більш зговірливим, то продовжувачі традицій КДБ, за звичкою, помістили його на примусове лікування до психіатричної лікарні. Через кілька місяців чоловіку все ж вдалося звільнитися та повернутися на материкову Україну", - розповіли в СБУ.

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"Не шкодують в Росії і власних громадян. Ми встановили, що одного зі своїх співвітчизників феесбешники планували використати для виконання спеціальних завдань у мусульманському середовищі на території РФ та України. Для цього чоловік мав пройти "курс молодого бійця" в освітніх закладах релігійної спрямованості Близького Сходу або Південної Азії. Після відмови його певний час тримали під вартою за звинуваченням у розповсюдженні наркотиків. Після повторної пропозиції конфіденційного співробітництва росіянин поспіхом покинув країну. Зараз він сподівається отримати статус біженця та залишитись жити в Україні. Ось такі "духовниє скрєпи" від ФСБ", - додали в українській спецслужбі.

Нагадаємо, 30 листопада СБУ обшукала Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру і помешкання митрополита Павла. Митрополит Павло заявив, що не живе в будинку, де СБУ проводила слідчі дії.