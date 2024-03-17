СБУ совместно с ССО и Силами беспилотных систем ВСУ отработали дронами по славянскому НПЗ в рф

Служба безопасности совместно с Силами специальных операций и Силами беспилотных систем ВСУ отработали дронами по славянскому НПЗ в рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники издания.

Этой ночью СБУ совместно с ССО и Силами беспилотных систем ВСУ отработали дронами еще один НПЗ - славянский. Уже можно говорить об успешном результате - зафиксирован крупный пожар в районе атмосферных колонн, которые и были основной целью, - отметил источник.

Детали

Собеседник добавляет, что СБУ продолжает реализовывать стратегию на подрыв экономического потенциала рф и уменьшение потока нефтяных долларов, которые враг направляет на войну.

В общем дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов на россии.

Напомним,

Вчера ударные дроны СБУ отработали еще по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти" в самарской области.