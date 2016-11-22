СБУ сегодня расскажет о ситуации с задержанными "российскими военными" из Крыма

"У нас в 14:30 по этому поводу (ситуации с задержанными " российскими военными "из Крыма - ред.) будет брифинг", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило, что якобы сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из аннексированного Крыма в Украину двух " российских военнослужащих" и против них, по данным российского оборонного ведомства, пытаются сфабриковать уголовное преследование.

Также напомним, по данным СМИ, украинские спецслужбы задержали двух российских военнослужащих-перебежчиков из украинской армии вблизи с админграницей с аннексированным Крымом в понедельник.