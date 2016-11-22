СБУ сьогодні розповість про ситуацію із затриманими "російськими військовими" з Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Служба безпеки України під час брифінгу розкриє подробиці щодо затримання двох “російських військовослужбовців” з анексованого Криму. Про це кореспондентові УНН повідомили у коментарі у прес-службі СБУ.
“У нас о 14:30 з цього приводу (ситуації із затриманими "російськими військовими" з Криму - ред.) буде брифінг”, — повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, напередодні міноборони РФ повідомило, що нібито співробітники СБУ незаконно затримали і вивезли з анексованого Криму в Україну двох “російських військовослужбовців” і проти них, за даними російського оборонного відомства, намагаються сфабрикувати кримінальне переслідування.
Також нагадаємо, за даними ЗМІ, українські спецслужби затримали двох російських військовослужбовців-перебіжчиків з української армії поблизу з адмінмежою з анексованим Кримом у понеділок.