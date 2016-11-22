СБУ сьогодні розповість про ситуацію із затриманими "російськими військовими" з Криму

“У нас о 14:30 з цього приводу (ситуації із затриманими "російськими військовими" з Криму - ред.) буде брифінг”, — повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, напередодні міноборони РФ повідомило, що нібито співробітники СБУ незаконно затримали і вивезли з анексованого Криму в Україну двох “російських військовослужбовців” і проти них, за даними російського оборонного відомства, намагаються сфабрикувати кримінальне переслідування.

Також нагадаємо, за даними ЗМІ, українські спецслужби затримали двох російських військовослужбовців-перебіжчиків з української армії поблизу з адмінмежою з анексованим Кримом у понеділок.