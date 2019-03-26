СБУ расследует дело об исчезновении секретного документа в Администрации Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Служба безопасности Украины расследует исчезновение в 2015 году документа с грифом "секретно" в Администрации Президента. Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева от 19 марта 2019 года, размещенном на сайте Единого государственного реестра судебных решений, передает УНН.
Согласно материалам дела, уголовное производство в отношении утраты документов, содержащих государственную тайну (ч. 1 ст. 329 Уголовного кодекса Украины), было открыто 23 января 2019 года. В нем говорится об исчезновении документа "О имеющейся информации о кандидатах на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины", которому был предоставлен гриф ограничения доступа "секретно".
Этот документ был подготовлен в двух экземплярах в СБУ. Первый экземпляр прислали специально в Администрацию Президента, где его получило должностное лицо органа, второй экземпляр был приобщен к соответствующему делу в СБУ. Однако, когда 17 декабря 2018 СБУ обратилась по подтверждению наличия в АП указанного документа, оказалось, что он "в Администрации Президента Украины не зарегистрирован". В СБУ решили расследовать обстоятельства исчезновения документа.
Согласно материалам дела "вторые экземпляры документов могут быть использованы в качестве доказательства важных фактов и обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства, в частности причастных к совершению преступления лиц, а также то, что оригиналы документов необходимые для проведения ряда судебно-почерковедческих экспертиз и технических экспертиз документов, в настоящее время возникла необходимость в получении временного доступа к документам, с возможностью изъятия их оригиналов".
Во время заседания судья удовлетворил ходатайство следователя и предоставил временный доступ к вещам и документам, находящихся во владении Управление режима, документального обеспечения и контроля Службы безопасности Украины, который ему нужен для проведения следственных действий.
Напомним, у председателя избирательного участка в Харьковской области исчезла печать. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ее кражи.