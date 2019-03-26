СБУ розслідує справу про зникнення секретного документа в Адміністрації Президента

Згідно з матеріалами справи, кримінальне провадження щодо втрати документів, що містять державну таємницю (ч. 1 ст. 329 Кримінального кодексу України), було відкрите 23 січня 2019 року. У ньому йдеться про зникнення документу "Щодо наявної інформації про кандидатів на посаду глави Національного антикорупційного бюро України", якому був наданий гриф обмеження доступу "таємно".



Цей документ був підготовлений у двох примірниках в СБУ. Перший примірник надіслали спеціально в Адміністрацію Президента, де його отримала посадова особа органу, другий примірник був долучений до відповідної справи в СБУ. Однак, коли 17 грудня 2018 року СБУ звернулася щодо підтвердження наявності в АП зазначеного документа, виявилося, що ”в Адміністрації Президента України не зареєстрований". В СБУ вирішили розслідувати обставини зникнення документу.



Згідно з матеріалами справи ”другі примірники документів можуть бути використані як доказ важливих фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема причетних до вчинення злочину осіб, а також те, що оригінали документів необхідні для проведення ряду судово-почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів”.



Під час засідання суддя задовольнив клопотання слідчого і надав тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Управління режиму, документального забезпечення і контролю Служби безпеки України, який йому потрібен для проведення слідчих дій.



Нагадаємо, у голови виборчої дільниці у Харківській області зникла печатка. Зараз правоохоронці встановлюють обставини її крадіжки.