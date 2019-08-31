СБУ расследует более 60 эпизодов из-за заходов судов в порты Крыма

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 14113 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114393 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125186 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116591 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122155 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126455 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151593 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150848 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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СБУ расследует более 60 эпизодов из-за заходов судов в порты Крыма

СБУ расследует более 60 эпизодов из-за заходов судов в порты Крыма

Киев  •  УНН

 • 22900 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Управление Службы безопасности Украины в АР Крым расследует 61 эпизод о нарушении судами правил въезда/выезда на временно оккупированную территорию Крыма. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в прокуратуре АР Крым.

"В настоящее время в производстве следователей СО ГУ СБУ в Автономной Республике Крым находится 4 уголовных производства, в которых расследуется 61 эпизод о фактах нарушений судами (более 600) различных стран порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию Украины - полуостров Крым, процессуальное руководство в которых осуществляется прокуратурой Автономной Республики Крым", - говорится в ответе.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры сообщили, что со времени оккупации полуострова Россией им удалось зафиксировать более 800 судов под флагами других стран, которые заходили в порты Крыма.

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