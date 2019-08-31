СБУ расследует более 60 эпизодов из-за заходов судов в порты Крыма

"В настоящее время в производстве следователей СО ГУ СБУ в Автономной Республике Крым находится 4 уголовных производства, в которых расследуется 61 эпизод о фактах нарушений судами (более 600) различных стран порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию Украины - полуостров Крым, процессуальное руководство в которых осуществляется прокуратурой Автономной Республики Крым", - говорится в ответе.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры сообщили, что со времени оккупации полуострова Россией им удалось зафиксировать более 800 судов под флагами других стран, которые заходили в порты Крыма.