СБУ расследует более 60 эпизодов из-за заходов судов в порты Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Управление Службы безопасности Украины в АР Крым расследует 61 эпизод о нарушении судами правил въезда/выезда на временно оккупированную территорию Крыма. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в прокуратуре АР Крым.
"В настоящее время в производстве следователей СО ГУ СБУ в Автономной Республике Крым находится 4 уголовных производства, в которых расследуется 61 эпизод о фактах нарушений судами (более 600) различных стран порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию Украины - полуостров Крым, процессуальное руководство в которых осуществляется прокуратурой Автономной Республики Крым", - говорится в ответе.
Напомним, ранее в Мининфраструктуры сообщили, что со времени оккупации полуострова Россией им удалось зафиксировать более 800 судов под флагами других стран, которые заходили в порты Крыма.